Via Duncan, Kouamé no. La Fiorentina cerca play, esterno destro e un'alternativa a Ribery

vedi letture

La Fiorentina è una delle società più attive sul mercato per cambiare la rosa di Cesare Prandelli. Patrick Cutrone, Riccardo Saponara, Pol Lirola, adesso è il tempo dell'addio per Alfred Duncan pronto per le visite mediche con il Cagliari dove si trasferirà in prestito con diritto d'acquisto. In mediana da valutare anche il futuro di Erick Pulgar perché la Fiorentina sta cercando un play basso. Intanto sull'esterno stallo su Andrea Conti, è sfida al Parma, possibili nomi nuovi tra A ed estero. Davanti intanto la società ha incontrato l'entourage di Christian Kouamè: dopo aver aperto all'addio, adesso è retromarcia. Il Verona guarderà altrove, il Torino idem, l'ex genoano dovrebbe rimanere in viola con la Fiorentina che dunque più di un centravanti potrebbe prendere un esterno come alternativa a Franck Ribery. Chiosa sul colpo per il futuro: lunedì firma Youssef Maleh del Venezia che resta in prestito fino all'estate ai lagunari.