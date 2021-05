VIDEO - Torino, la carica di 500 tifosi in vista del Parma: "Non infangate la nostra storia"

I tifosi del Torino suonano la carica in vista dell'importantissimo scontro di domani col Parma. Come raccolto dall'inviato di TMW, infatti, circa 500 supporters granata si sono ritrovati all'esterno del Filadelfia per spronare la squadra di mister Nicola (uscita per applaudire e ricevere il calore della propria gente) in vista del 34° turno di Serie A.

"Siamo qua per spingervi alla vittoria, non infangate ancora la nostra storia", il messaggio dello striscione affisso all'esterno del quartier generale granata. Soliti cori di contestazione, invece, all'indirizzo del presidente Urbano Cairo.