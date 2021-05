Vieri esalta Lukaku: "In sovrappeso a Manchester, con Conte all'Inter è diventato imprendibile"

L'ex attaccante tra le tante dell'Inter, Christian Vieri, ha parlato così dell'exploit di Romelu Lukaku in maglia nerazzurra: "Ho sempre detto che in Inghilterra Lukaku era in sovrappeso. D'altronde, in Premier i calciatori non si allenano come qua, non si allenano come agli ordini di Conte. All'Inter Romelu ha perso grasso e ha messo massa, è cresciuto fisicamente e muscolarmente. Questi suoi due anni in nerazzurro sono stati devastanti, Lukaku oggi è imprendibile", le sue dichiarazioni alla Bobo Tv su Twitch.