Vieri: "Lippi faceva 20 anni fa quello che Klopp e Guardiola fanno oggi"

Christian Vieri, parlando nel corso della diretta di stasera sulla BoboTv, parla del tecnico che più gli ha lasciato qualcosa nel corso della sua lunga carriera: "Lippi è stato il tecnico che mi ha fatto pensare di aver trovato un vincente. Per me è stato quello che mi ha cambiato la visione del tutto, portato ad un altro livello. Quello che fanno oggi Klopp e Guardiola, Lippi lo faceva vent'anni fa. Concetti come andare a far la partita, aggredire, da squadra: non esiste Vieri, non esiste Del Piero, esiste la squadra. Ci ho anche discusso, ma noi siamo diretti, ci diciamo una cosa e poi finisce lì. Non aveva paura di rischiare, fare l'uno contro uno dietro, ci volevano allenatori del livello di Sacchi".