Vieri su Baggio: "Andavo a vederlo a Firenze. 8 anni dopo si scusò per un passaggio sbagliato"

Christian Vieri in diretta su Bobotv ha parlato di Roberto Baggio raccontando anche un aneddoto sul Mondiale di Francia: “Quando sono arrivato dall’Australia andavo a Firenze per vedere Baggio giocare, spendevo diecimila lire, era una cosa impressionante a guardarlo. Poi otto anni dopo mi trovo al Mondiale assieme a lui in Francia. Ha segnato tantissimi gol in Coppa Italia, nel ‘90 ci ha portato in semifinale, quattro anni dopo in finale. Umanamente era silenzioso, tranquillo, molto disponibile. Una volta durante una partitella sbagliò a passarmi una palla e mi chiese scusa, per me era una cosa irreale che si scusasse con me. Poi l'assist che mi fece contro il Cile è qualcosa di emozionante, è stato semplicemente perfetto”.