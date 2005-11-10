La vittoria delle prime volte: Lazio, in un colpo solo si sono sbloccati in tre

È una vittoria che trasmette continuità, ma anche un pezzetto di novità, quella della Lazio sul Monza. I biancocelesti riprendono la marcia, cosa non scontata dopo la lunga sosta del campionato, anche considerando gli obiettivi della squadra di Gennaro Gattuso. Ma, soprattutto, l’ex centrocampista “scopre” armi nuove. O giocatori che semplicemente finora non erano riusciti a dare il loro contributo.

Il club dei primi gol

Per tutti e tre i marcatori di oggi pomeriggio, infatti, quello segnato contro il Monza è stato il primo gol in questa stagione. Di più: per Nuno Tavares e Andrea Pinamonti è stata la prima rete in assoluto con la maglia biancoceleste. Discorso diverso per Gustav Isaksen, reduce peraltro da un’ottima sosta con la Danimarca, ma che, limitatamente a questo campionato, era ancora a secco prima di oggi.

Gol e protagonisti che possono alimentare i sogni della Lazio. È difficile pronosticare i capitolini in corsa per lo scudetto fino alla fine, per quanto il primo posto attuale potrebbe suggerirlo. Ma per tutti e tre sono reti che valgono qualcosa in più di un semplice rilancio: Gattuso ha “scoperto” nuove armi per poter continuare a stupire in questo campionato.