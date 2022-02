Vlahovic: "Il gol è un sogno che si è avverato. Volevo vincere, non sono contento"

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo l'1-1 sul campo del Villarreal. Non è bastato il gol-lampo del serbo ai bianconeri: "È un sogno che si è avverato ma non sono contento perché non abbiamo vinto e volevamo farlo fortemente. Guardiamo avanti. Abbiamo fatto le cose come le avevamo preparate ma a volte dipende anche dall'avversario. Io ho già dimenticato questa partita, penso alla prossima".

Esultanza polemica?

"Si vogliono creare polemiche, non era un'esultanza contro le critiche perché non leggo i giornali e sto con i piedi per terra. Era dedicata a un membro della famiglia".