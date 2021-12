Vlahovic non si muoverà a gennaio. Juve sempre avanti, occhio al Barcellona

Dusan Vlahovic non ha mai avuto nessuna intenzione di muoversi nel corso dell'anno. Perché se è vero che la Fiorentina, nel mese di ottobre, ha messo alla berlina il calciatore, la risposta è stata di altissimo profilo, sia calcistico che professionale. In una stagione che poteva essere un incubo per un eventuale braccio di ferro con la proprietà, Vlahovic sta trascinando la Fiorentina nei quartieri alti della classifica. E quindi? La verità è che la scelta è già stata fatta da tempo: non c'è spazio per un addio a gennaio. Sarà un ultimo anno completo in Toscana, per poi arrivare a dodici mesi dalla scadenza e chiedere di lasciarlo andare, dietro il pagamento di una cinquantina di milioni.

Dura chiedere di più.

Almeno questa è l'idea dell'entourage, perché se è vero che Vlahovic sta andando benissimo quest'anno, dall'altro avrebbe "solamente" sei mesi prima di liberarsi a parametro zero. Non c'è spazio per un rinnovo, ma non c'è più solamente la Juventus: i bianconeri sono in anticipo su tutti, l'Arsenal non è mai stata una pista possibile, ma nell'ultimo periodo c'è anche un interessamento da parte del Barcellona. Situazione un po' troppo "anticipata" perché bisognerà aspettare il finire della stagione. Ma l'arrivo di Ferran Torres al Camp Nou è un chiaro segnale che i soldi stanno ricominciando a girare. Poi dipenderà ulteriormente dalla pandemia, ma a Barcellona in molti saluteranno, come Dembele e Coutinho, forse anche Umtiti. Ingaggi pesanti.

Non soldi ma obiettivi.

Vlahovic ha rifiutato le proposte della Fiorentina per vari motivi, ma in generale l'idea è quella di giocare per vincere trofei, non solo per guadagnare soldi. La Juventus negli anni ha dato l'impressione di essere una corazzata, ora gli serve l'uomo della rinascita, il grande centravanti per i massimi obiettivi. Lo step rischia di essere quello perché difficilmente arriverà una big assoluta come Real Madrid o Manchester City, mentre Germania e Francia non sembrano, al momento, destinazioni adatte.