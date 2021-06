Vlahovic primo nome per la Juventus a prescindere da CR7. Ma le alternative non mancano

vedi letture

Dusan Vlahovic, a prescindere da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, secondo Tuttosport resta il primo obiettivo di mercato della Juventus. Il ds Federico Cherubini è al lavoro in tal senso, anche se la valutazione da 50-60 milioni di euro resta uno scoglio, anche perché Commisso non vorrebbe privarsene (e proprio per questo lavora al rinnovo oltre il 2023). L'idea della Juventus sarebbe quella di ripetere un'operazione in stile Federico Chiesa, ovvero un prestito biennale per dilazionare il pagamento. La concorrenza, poi, è un altro ostacolo: oltre alla Juventus, Vlahovic piace a Milan, Atletico Madrid e Liverpool.

Gli altri nomi per l'attacco - Decaduta la clausola anti-italiane, potrebbe tornare ad essere nome buono anche quello di Mauro Icardi, chissà magari proprio in uno scambio con CR7. Quindi Arek Milik, attaccante arrivato lo scorso gennaio all'OM che sembra già in procinto di lasciare la Francia. Un altro profilo è quello di Gabriel Jesus del Manchester City, mentre Andrea Belotti ed Edin Dzeko potrebbero diventare buoni per il ruolo di quarta punta, scrive il quotidiano.