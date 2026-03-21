Yildiz è il primo calciatore straniero nella storia della Juve ad andare in doppia cifra da U21
La Juventus fallisce il sorpasso in classifica sul Como, andando a pareggiare 1-1 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri passano in vantaggio nel primo tempo con Yildiz su assist di Conceiçao. Al primo affondo della ripresa, il Sassuolo pareggia con Pinamonti. Spalletti inserisce anche Milik e Vlahovic, ma l'occasione più clamorosa arriva col rigore assegnato ai bianconeri per un mani di Idzes: Locatelli però si fa ipnotizzare da Muric (il migliore in campo) che poi ferma anche lo stesso Milik nel finale.
In una serata dal sapore amaro, però, una certezza: Kenan Yildiz è diventato il primo calciatore straniero nella storia della Juventus ad andare in doppia cifra di gol da Under 21 in una stagione di Serie A; in generale il settimo a riuscirci da U21, il primo da Roberto Bettega nel 1970/71 (13 reti).
Inoltre, il turco è solo uno dei tre calciatori nati a partire dal 2005 con più di 15 partecipazioni attive (10G, 6A) nei cinque maggiori campionati europei in corso: Yan Diomande (2006, 16) e Lamine Yamal (2007, 23) gli altri due.
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