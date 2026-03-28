Zambrotta: "I Mondiali mancati sono il passato, Bosnia alla portata di questa Italia"

L'ex difensore Gianluca Zambrotta ha parlato a Sky Sport da Courmayeur, approfondendo i temi legati all'Italia, attesa dalla finale del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali che attende la Nazionale azzurra, ospite sul campo della Bosnia martedì sera: "Io e Nesta siamo due talismani, stavamo facendo un pensierino per andare in Bosnia a portare un po' di fortuna ai ragazzi. Purtroppo non riusciremo, ma saremo davanti alla tv a fare il tifo. L'Italia deve stare vicina alla Nazionale, metterci entusiasmo e far sentire l'amore e la passione. Ora è il momento giusto per tifare veramente Italia".

Cosa dovranno fare i giocatori?

"Come nel secondo tempo contro l'Irlanda del Nord. Dopo un primo di studio, sono rientrati con un altra voglia e anche Rino si è liberato un po'. Lo avevo visto teso nel primo tempo, parlava poco, poi si è tolto la giacca e ha iniziato ad agitarsi. Comunque va detto che la Bosnia è assolutamente alla nostra portata".

Che scelte farebbe al posto di Gattuso per Bosnia-Italia?

"Partirei con la stessa formazione e poi vedendo come va, magari riproponendo i cambi della scorsa. Vero che chi è entrato ha dato, ma ci sono 95 minuti per vincere e forse anche di più. Con calma, non mettiamo troppa fretta o pressione attorno a questa partita. Deve essere bravo a farli rimanere sereni, assieme al suo staff, senza pensare che 60 milioni di italiani li tiferanno".

I Mondiali mancati sono un fardello aggiuntivo?

"Non deve esserci pressione perché questo fa parte del passato. Bisogna pensare al presente, Rino e lo staff devono concentrarsi sulla partita, per far sì che tutti quanti affrontino la gara in maniera serena, pur con la giusta tensione e concentrazione. La Bosnia è superiore all'Irlanda del Nord, senza dubbio, ma è alla portata. Però il passato lasciamolo fare, ora c'è il presente e poi penseremo anche al futuro".