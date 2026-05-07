Zambrotta: "La C per me un trampolino di lancio. Favorita ai playoff? Credo la Salernitana"

Una lunga e soddisfacente carriera, quella di Gianluca Zambrotta, considerato uno dei più forti terzini della propria generazione e con all'attivo diversi trofei vinti, tra i quali anche la Coppa del mondo nel 2006. Si annoverano poi tre scudetti, tre supercoppe italiane, una Supercoppa di Spagna e una Coppa UEFA, ma anche una Coppa Italia di Serie C, conquistata nella stagione 1996-1997 con la maglia del Como, club in cui è calcisticamente cresciuto e di cui poi è stato anche presidente onorario.

E proprio Zambrotta, ha effettuato, negli studi Sky, il sorteggio per la fase nazionale playoff di categoria (CLICCA QUI per gli accoppiamenti), parlando poi della sua esperienza in C: "La Serie C per me è stata fondamentale, sono stati i miei primi due anni tra i professionisti, dai 18 ai 20. La prima stagione ho sfiorato la promozione in B nella finale playoff persa con l'Empoli di Spalletti, poi il secondo anno, con anche più presente, ho vinto la Coppa Italia Serie C. È stata davvero un trampolino di lancio".

Andando invece alla stagione attuale e agli spareggi: "La Salernitana è una squadra che ha una storia, e ha un tecnico che sa il fatto suo. Credo proprio possa essere la favorita".