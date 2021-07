Zanetti: "Lautaro è un giocatore dell'Inter ed è molto felice di far parte della nostra rosa"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Canal Ip dopo la vittoria della Copa America da parte della sua Argentina: "Dopo lo Scudetto, mi ha detto che era molto emozionato per la Copa America. Sono molto contento per lui e per la sua famiglia. Se qualcuno mi ha chiamato? È normale che i club ti chiamino quando hai dei grandi giocatori, ma oggi Lautaro è un giocatore dell'Inter ed è molto felice di far parte della nostra rosa".