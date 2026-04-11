Zielinski difende Bastoni: "Non capisco i fischi. L'espulsione fa parte del calcio. La simulazione..."

Un destino simile a quello dell'Italia, fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva dopo la sconfitta contro la Bosnia, ce lo ha avuto anche la Polonia, eliminata dopo il ko contro la Svezia. Ne ha parlato il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski al Corriere dello Sport: "Quelle della Polonia e dell’Italia sono state partite diverse. Avendo perso già al 90’, ho sperato che l’Italia ce la facesse ai supplementari o ai rigori. È andata male e quindi la delusione è stata doppia".

Il calcio Italiano è in crisi?

"È una situazione difficile da comprendere. Pensando alla Nazionale, a mio avviso le qualità non mancano. Forse qualcuno ha avvertito la pressione, dopo le due qualificazioni precedenti mancate. Peraltro, conosco bene Gattuso. E i miei compagni qui all’Inter ne hanno tutti parlato molto bene: anche lui è una persona veramente speciale, di cuore, che avrebbe voluto fortemente portare l’Italia negli Usa. Non so davvero che spiegazione dare".

Sono ingiuste le critiche a Bastoni?

"L'ho visto deluso come tutti gli altri, ma pronto a reagire. Un’espulsione può sempre capitare. Si tratta pur sempre di una partita di calcio. Dell’episodio con la Juve non ho voglia nemmeno di parlare. Anche tanti campioni ed ex-difensori tra i più forti al mondo hanno ammesso di aver accentuato qualche situazione per trarne vantaggio. Davvero non capisco tutti quei fischi nei suoi confronti".