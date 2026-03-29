Zoff non gradisce: "L'esultanza per la Bosnia? Atteggiamento che non mi è piaciuto"

Leggenda della Juventus e del calcio italiano in generale, l'ex portiere ed allenatore Dino Zoff ha parlato, in una intervista rilasciata a Il Giornale, della finale del playoff che attende la Nazionale azzurra contro la Bosnia Erzegovina. "Sono ottimista: l'Italia andrà al Mondiale", ha detto. Contro l'Irlanda del Nord contava vincere. Due gol sono bastati, anche senza brillare", ha aggiunto.

Ha fatto molto discutere il video che ritrae alcuni giocatori azzurri esultare alla vittoria della Bosnia contro il Galles. Una scenetta che Zoff non ha gradito: "Non è un atteggiamento che mi è piaciuto. Non è stata una cosa né buona e neppure positiva, dato che oltretutto caricherà ulteriormente gli avversari in vista della sfida contro di noi. Mi sarei comportato diversamente".

Riguardo gli attaccanti ha poi spiegato: "Pio Esposito? Mi piace molto, ha potenzialità importanti e può giocare in Nazionale per tanti anni. Mi ha colpito molto non solo dal punto di vista tecnico, ma a 360 gradi, Pio è un giocatore forte e già maturo anche nei comportamenti in campo, nonostante la giovane età. Su chi punto contro la Bosnia per volare al Mondiale? Direi Kean. L'ho visto molto bene contro l'Irlanda del Nord e ha fatto davvero un bel gol".