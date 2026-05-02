Zoff promuove il Napoli: "Stagione positiva. Conte? Profilo giusto anche per la Nazionale"

Uno sguardo lucido sull’annata del Napoli e sul futuro di Antonio Conte arriva da Dino Zoff, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha analizzato il momento degli azzurri e alcuni temi chiave. Sull’allenatore, accostato alla panchina della Nazionale, l’ex ct non ha dubbi: “Sì, anche perché è già stato ct e nella precedente esperienza aveva dimostrato di avere qualità”.

Intanto, però, la priorità resta il finale di stagione: “Direi che per la qualificazione in Champions League ormai ci siamo, manca poco. È comunque un risultato importante. Andare in Champions non è mai scontato”. Zoff difende anche il percorso del Napoli, al di là della corsa scudetto: “Bisogna ricordare cosa è successo. Ci sono stati tanti infortuni, difficoltà, problemi. Eppure la squadra è seconda: quindi l’annata è positiva”.

Un passaggio anche su Meret, oggi alle spalle di Milinkovic-Savic nelle gerarcihe del Napoli: “Non è facile per chi era titolare diventare alternativa. Posso capire il suo stato d’animo, ma conta fare il bene della squadra e rispettare le scelte dell’allenatore, come sta facendo da grande professionista”. Sul futuro del portiere, Zoff non si sbilancia: “Non saprei, è una scelta personale. Dipenderà da lui”.