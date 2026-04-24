Zoff: "Di Motta mi ha colpito la tranquillità. In Italia abbiamo sempre avuto portieri importanti"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, Dino Zoff ha parlato di Edoardo Motta: "Abbiamo sempre avuto dei portieri importanti, almeno tre o quattro in grado di ambire alla maglia della Nazionale. Per lui però è ancora presto, deve continuare a lavorare per crescere. Cosa mi ha colpito contro l'Atalanta? La tranquillità, l’espressione della parata. Il fare cose importanti con una certa facilità. Questo è chiaramente sinonimo di qualità".

"Il portiere ha delle responsabilità in tutte le categorie - ha proseguito - quindi direi che sotto questo aspetto ci si deve sempre far trovare pronti. Lui ha dimostrato la propria forza, ha fatto le cose semplici così bene che veramente sono state eclatanti. Pensate un po’, un portiere che si mette in mostra facendo cose semplici ed eclatanti (ride, ndr). È vero che c'è stata un'emergenza, ma Sarri è stato bravo e coraggioso a dargli fiducia, proponendo un giovane in porta che ha certamente tutte le qualità".

Infine un pensiero se può essere il titolare l'anno prossimo: "Credo di sì, ma non serviva che parasse quattro rigori per vederlo, le qualità ci sono. Certo, adesso la porta si è spalancata, ma dipende tutto da lui. Dovrà essere bravo a dimostrare che la straordinarietà della serata di Bergamo può trasformarsi in continuità".