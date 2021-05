1° turno playoff: al via Cittadella-Brescia. Si parte con 30' di ritardo per problemi con il VAR

vedi letture

Esordio da dimenticare per il VAR in Serie B nella stagione 2020-21.

La tecnologia sarebbe infatti dovuta esser protagonista nei playoff di Serie B, e al "Tombolato" effettivamente lo è stata: la gara (secca) tra Cittadella e Brescia, valida per il 1° turno degli spareggi, è iniziata con circa 30' di ritardo per problemi al VAR e ai dispositivi tecnologici in dotazione alla terna arbitrale.

La situazione aveva creato anche ansia perché se il problema non si fosse risolto si sarebbe potuto anche rinviare a un altro giorno il match, ma per fortuna tutto è stato ripristinato e il confronto ha potuto prendere il via.