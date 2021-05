Ag. Leali: "Legato all'Ascoli. Se arrivasse una chiamata dalla A la valuteremo con serenità"

Intervistato da Picenotime.it l’agente Graziano Battistini ha parlato della stagione di Nicola Leali, portiere dell’Ascoli fra i protagonisti della salvezza dei bianconeri: “Si tratta di un portiere con un curriculum importante, con tante partite in Serie A, in Europa League e con un’esperienza all’estero nell’Olympiacos. Quest’anno si è rivelato in assoluto il miglior portiere della categoria, è indiscutibile sia tecnicamente sia fisicamente ed è stato uno dei leader in campo nel trascinare la propria squadra verso la salvezza. Ha dimostrato di essere pienamente un portiere di Serie A con una continuità di rendimento altissima. - continua Battistini parlando anche del futuro – Il mercato è difficile da prevedere, ma ha un contratto con il club (fino al 2023 NdR) che gli ha dato fiducia in un momento in cui a Perugia gli era stata tolta. Se dovesse arrivare una squadra di Serie A andremo a valutare il da farsi con serenità anche se Nicola si augura di riconquistare la massima serie proprio con l'Ascoli”.