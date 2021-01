Ascoli, Cacciatore e Danzi in arrivo. Ora caccia alla punta con Dionisi che si allontana

L'Ascoli è una delle squadre più attive in questa finestra di mercato in Serie B. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati il difensore Pinna dal Cagliari e i centrocampisti svincolati Stoian e Biadaoui per dare qualità e sostanza sulla trequarti. I prossimi passi sono quelli di un altro difensore d'esperienza e di un centrocampista che possa prendere il posto di quel Michele Cavion che appare sempre più lontano dal club marchigiano. Per il reparto arretrato il nome è quello di Fabrizio Cacciatore, terzino che può giocare su ambo le fasce, che ha già un accordo sul contratto. In mezzo al campo invece c'è da tempo l'accordo con l'Hellas Verona per Andrea Danzi per il quale si aspetta solo l'ok dei veneti che devono prima piazzare qualche innesto in mezzo al campo per non impoverire troppo la rosa a disposizione di Juric.

Il colpo più atteso è però quello relativo all'attaccante che possa dare man forte a Bajic. L'obiettivo numero uno è Federico Dionisi del Frosinone che però nelle ultime ore sembra allontanarsi in direzione ChievoVerona. L'attaccante è il colpo che l'Ascoli non può fallire e per questo potrebbe volerci un po' al ds Polito per trovare l'uomo che faccia al caso di Sottil.

In uscita invece, oltre a Cavion, hanno le valigie in mano Donis e Velios, che potrebbero risolvere il contratto e tornare in patria o a Cipro. Sini è invece vicino al Catania, mentre per Spendlhofer potrebbe esserci un ritorno in Austria dove ha fatto bene nelle scorse stagioni.