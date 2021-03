Ascoli-Cremonese, le formazioni ufficiali: Pecchia torna al 4-2-3-1, Sottil punta su Bajic

vedi letture

Al via la 30^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi lunedì: ad aprire le danze, lo scontro salvezza tra Ascoli e Cremonese.

Tra le due opzioni possibili, mister Pecchia non conferma il 4-3-3 di Chiavari ma opta per il 4-2-3-1, con Valzania, Gaetano e Buonaiuto a supporto dell'unica punta Ciofani: ancora rimandato l'esordio dal 1' di Colombo. Un ballottaggio, quello tra Zortea e Fiordaliso, vinto da quest'ultimo. Sul fronte Ascoli, riposa Dionisi, in avanti parte Bajic, che all'andata segnò una tripletta: a supportarlo sulla trequarti Sabiri e Bidaoui. Confermatissimo Buchel in cabina di regia accompagnato da Saric e Caligara, che vince il ballottaggio con Danzi.

Le formazioni ufficiali:

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri, Bidaoui; Bajic

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani.