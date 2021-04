Ascoli, Dionisi arma in più: le sue cinque reti hanno portato undici punti in dote

vedi letture

Uno degli acquisti più azzeccati del mercato invernale in Serie B è stato quello di Federico Dionisi da parte dell’Ascoli. L’attaccante classe ‘87 infatti è diventato subito uno dei punti di riferimento della squadra bianconera e ha contribuito a rialzare la testa per andare alla caccia di una salvezza complicata solo pochi mesi fa. L’ex Frosinone con la rete di oggi ha portato a cinque le sue marcature in 11 presenze, gol che hanno portato in dote ben undici punti ( tre vittorie e due pari) a cui si aggiunge un assist che ha portato un ulteriore punto in classifica. Se ora L’Ascoli vede la salvezza, anche se quella diretta dista sei lunghezze, il merito va anche all’esperto attaccante che dopo una prima parte di stagione ai margini del suo Frosinone ha dimostrato di poter essere ancora decisivo in cadetteria.