Ufficiale Il Livorno cala il colpo grosso in attacco. Dopo 11 anni, torna Federico Dionisi

Lo avevamo anticipato, ora arriva anche l'ufficialità: Federico Dionisi, reduce dall'avventura con la Ternana, torna in forza al Livorno, ora in Serie D, dove già avevamo militato nella stagione 2009-2010 e nel triennio dal 2010 al 2013, negli anni in cui il club labronico ha disputato campionati tra Serie A e Serie B.

A darne annuncio, è proprio la società toscana:

"Federico Dionisi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!

Giocatore che per i livornesi non ha certo bisogno di presentazioni, debutta in serie A proprio con la maglia amaranto nella stagione 2009/2010. Dopo una parentesi con la Salernitana in B, nel 2010/2011 torna a Livorno, in B, collezionando 38 presenze e 10 gol. Il 2 giugno 2013 conquista la Serie A ai play-off sempre con il Livorno. Segue un’esperienza in Portogallo. Poi è la volta dei sei anni e mezzo con il Frosinone e infine un biennio con l’Ascoli. Nell’ultima stagione è stato in forze alla Ternana in B".

Ai canali ufficiali del club, fanno poi seguito le sue prime parole: "Sono molto contento di essere tornato dove tutto ha avuto inizio e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Un’esperienza in cui concentrerò tutte le mie forze. Qua ho tanti amici, tifosi che ritrovo e questo è sicuramente il motivo per cui darò tutto quello che ho".