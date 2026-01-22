Perugia, rinforzo in attacco: dal Sorrento arriva Don Bolsius a titolo definitivo
AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito dal Sorrento Calcio 1945, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Don José Henricus Bolsius.
Il calciatore, nato in Olanda il 29/11/1998, è stato impiegato principalmente come ala destra, ma è un jolly in grado di ricoprire più ruoli da trequartista e in attacco.
Cresciuto nelle giovanili del Club olandese Den Bosch, Bolsius è arrivato in Italia nell’estate del 2021, vestendo le maglie di Fermana, Campobasso, Fidelis Andria, Benevento e Sorrento, dove ha disputato la prima parte della stagione in corso.
In Italia ha giocato complessivamente 115 partite, realizzando 20 gol.
Bolsius ha firmato con il Perugia Calcio un contratto fino a giugno 2027, con rinnovo automatico per un altro anno al raggiungimento di determinati obiettivi.
Vestirà la maglia numero 98 con il Grifo sul petto. Sarà presentato ai giornalisti, nella Sala stampa tradizionale dello stadio “Curi”, domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 14.