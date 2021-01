Ascoli, non solo Simeri. Dal Bari è in arrivo anche l'esterno D'Orazio

Non solo Simone Simeri. L'Ascoli starebbe lavorando per prelevare un altro giocatore dal Bari. Si tratta, come rivela Sky Sport, dell'esterno sinistro Tommaso D'Orazio, classe '90, che dovrebbe approdare in bianconero in prestito con diritto di riscatto. Termina così dopo appena sei mesi l'avventura dell'ex Cosenza con la maglia dei pugliesi.