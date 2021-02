Ascoli, Pulcinelli carica la squadra: "Andiamo a Lecce a testa alta e mostriamo il nostro valore"

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha caricato la squadra in vista della sfida contro il Lecce ricordando che nel settembre del 2018 proprio contro i salentini arrivò la sua prima vittoria da numero uno bianconero. “Andiamo a Lecce a testa alta. Loro più forti e pronti per tornare in Serie A, noi a lottare per la salvezza. - scrive Pulcinelli su Istagram - Forza e coraggio ragazzi, facciamo vedere il nostro valore”.