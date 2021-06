Ascoli, Pulcinelli: "Scelti professionisti umili, gli one man show non hanno vita lunga"

vedi letture

In una lunga intervista rilasciata al Corriere Adriatico, il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la formazione bianconera. Queste le sue parole, riprese da tuttoascolicalcio.it: ''La scelta del direttore sportivo Fabio Lupo è stata la prima scelta che ho fatto in cui non ho agito, per motivi di tempo, con fretta e stress. Abbiamo scelto un uomo che ci ha dato fiducia e che è affine al progetto che stiamo sviluppando anche con mister Sottil. Il direttore ci ha trasferito le sue qualità, i suoi valori e ha già conoscenza della piazza. E' un professionista equilibrato, determinato, educato e molto disponibile al confronto. Ritengo che il calcio sia uno sport di gruppo, e questo concetto va applicato in ogni angolo del team. Gli ''one man show'' a mio parere non hanno lunga vita, questo sport ci insegna a essere umili e determinati. I nostri programmi coincidono e sono chiari. Vogliamo costruire un Ascoli competitivo e che segua le indicazioni del mister. Stiamo lavorando per trovare le pedine mancanti, specie in difesa, dove ripartiremo da Avlonitis e Quaranta ma dobbiamo acquistare molti elementi sul mercato. In mezzo al campo stiamo facendo di tutto per riportare in Ascoli Caligara. Leali? Ce lo teniamo stretto. Sono felice che nel nostro gruppo ci siano giocatori apprezzati, ma riteniamo il nostro portiere un perno centrale del nostro progetto e resterà sicuramente con noi. In settimana seguiremo la gara della Primavera contro la Lazio. Questa stagione non è andata affatto bene, la nostra squadra è sotto età e purtroppo il lavoro è stato svolto senza un progetto dietro".