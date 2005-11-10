Ufficiale
L'Ascoli saluta Re e Ciccanti: il primo va alla Maceratese, il secondo alla Recanatese
TUTTOmercatoWEB
Movimenti in uscita in casa Ascoli, con Alessio Re e Davide Ciccanti che scendono in Serie D: il primo passa alla Maceratese, il secondo alla Recanatese. Per entrambi, la cessione è avvenuta a titolo definitivo.
Di seguito, il comunicato del club bianconero:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Alessio Re alla Maceratese e di Davide Ciccanti alla Recanatese.
Il Club di Corso Vittorio Emanuele saluta entrambi gli ex bianconeri, augurando loro i migliori successi professionali".
Altre notizie Serie B