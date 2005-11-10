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Juventus, assalto a Zaniolo ad agosto: 15 milioni per anticipare il Milan. Lui approva

Juventus, assalto a Zaniolo ad agosto: 15 milioni per anticipare il Milan. Lui approva TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:31Serie A

La Juventus muove i primi passi ufficiali per Nicolò Zaniolo. La dirigenza bianconera ha infatti avviato i contatti con l'agente del trequartista dell'Udinese, Claudio Vigorelli, come principale alternativa a Brahim Diaz, qualora la trattativa con il Real Madrid dovesse finire per le lunghe. L'obiettivo della Vecchia Signora è farsi trovare pronta con una strategia chiara per anticipare i tempi e assicurarsi il talento classe '99, senza dare vita a una logorante telenovela di mercato.

I dirigenti bianconeri intendono sfruttare l'attuale fase di stallo tra il giocatore e l'Udinese circa l'ingaggio garantito dai friulani a 2 milioni di euro a stagione. Promesso verbalmente ma mai formalizzato dalla società della famiglia Pozzo, che ha comunque riscattato l'intero cartellino dal Galatasaray per una cifra pari a 5 milioni di euro mantenendo anche il 50% sulla futura rivendita. Il forte gradimento di Zaniolo per il trasferimento a Torino e la prospettiva di una permanenza stabile in Serie A rappresentano due fattori chiave che mettono la Juventus in una posizione di netto vantaggio.

Eppure l'operazione sembrerebbe destinata ad accendersi concretamente solo nel mese di agosto, secondo quanto riferito da Tuttosport. Spalletti deve prima essere soddisfatto per il capitolo portiere e attaccante, ma gli uomini di mercato bianconeri hanno già pronta la strategia: un'offerta complessiva da 15 milioni di euro per sbaragliare definitivamente la concorrenza del Milan.

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