Ascoli, Sottil: "Nessun rammarico, pensiamo a vincere col Pisa". Convocati Parigini e Bidaoui

Il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil ha parlato della sfida casalinga contro il Pisa in conferenza stampa tornando anche sul pari con il Pordenone: “C’è ancora rammarico perché si poteva portare a casa la vittoria, ma questo è quello che ha detto il campo. Coi ragazzi ci siamo confrontati e si è discusso del risultato. Non si può vivere col rammarico e finire le partite col se avessi osato di più o col se fossi stato più attento, bisogna farlo e basta, questa squadra ne ha tutte le qualità, lo ha già dimostrato contro avversari blasonati. Ma non è sempre facile ribaltare le partite, bisogna partire forte e su questo siamo tutti d’accordo. - continua Sottil come riporta il sito del club bianconero – Il Pisa ha una buonissima squadra con giocatori di grande qualità e allenata da un ottimo tecnico, ma vogliamo vincere pur consapevoli delle difficoltà. Da quando sono arrivato abbiamo lavorato sul migliorare il gioco, la condizione fisica e la cattiveria, abbiamo parlato di affrontare la partita con grande determinazione e con più concentrazione dal 1’ di gara al 100’, cercando di fare le cose che sappiamo fare con grande velocità”.

Fra i convocati rientrano, oltre Simeri e Sabiri che hanno scontato la squalifica, anche Bidaoui e Parigini, mentre non recupera Kragl ancora alle prese con un fastidio al collatorale. Out anche il lungodegente Charpentier. Questa la lista completa:

Portieri: Leali, Sarr, Venditti

Difensori: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Pinna, Pucino, Quaranta

Centrocampisti: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

Attaccanti: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian