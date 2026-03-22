TMW Avellino, Ballardini: "Non siamo stati aggressivi come al solito. Guai a pensare di essere salvi"

“Siamo stati un po’ timidi all’inizio a cospetto di una squadra stramotivata e con calciatori molto forti per questa categoria. Abbiamo rischiato poco, ma non è l’Avellino che mi piace vedere. Anche quando subiamo abbiamo dimostrato di poter essere più aggressivi. Pensavamo di attaccare meglio gli spazi con Pandolfi e Russo accorciando con le mezzali e con i terzini, non ci siamo riusciti e bisogna fare i complimenti alla Sampdoria che ha meritato di vincere.

C’è stata una rapida circolazione di palla da parte nostra, ma non guadagnavamo campo e quindi era un fraseggio sterile. Anzi, con qualche errore tecnico ci siamo consegnati alle loro ripartenze. Dopo tante partite ravvicinate è utile che venga la sosta per riposare e per ricaricarci, eravamo reduci da successi importanti maturati attraverso prestazioni positive. Le scelte? Pandolfi ha le caratteristiche giuste e che a me piacciono, era più fresco rispetto a Patierno e Biasci. Non lo abbiamo messo in condizione di incidere maggiormente.

Obiettivi? Non bisogna mai perdere di vista perché siamo a questo punto. Se pensiamo di avere già la salvezza in tasca ecco che la serie B ti punisce. La Sampdoria ha uno spessore elevatissimo, ha vinto stasera ma è consapevole che non basterà". Queste le parole del tecnico dell'Avellino Davide Ballardini.