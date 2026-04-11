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Avellino-Catanzaro 1-1, le pagelle: Iannarilli eroe di giornata, Iemmello uomo squadra. Brighenti ingenuo

Avellino-Catanzaro 1-1, le pagelle: Iannarilli eroe di giornata, Iemmello uomo squadra. Brighenti ingenuoTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Oggi alle 20:22Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Avellino-Catanzaro 1-1
AVELLINO

Iannarilli 9 - “Chiedimi se sei felice” potrebbe aver chiesto questo il portiere biancoverde ai compagni di squadra rientrando negli spogliatoi, prendendo ispirazione dalla pellicola di Aldo Giovanni e Giacomo del 2000. E’ l’eroe di giornata firmando il pareggio al 95’.

Cancellotti 6 - Classica prestazione senza infamia senza lode, non incide in maniera significativa sulla fascia destra, allo stesso tempo però dalla sua parte riesce a limitare le scorribande di Di Francesco e Rispoli. Dal 64’ Insigne 5.5 - A tratti irritante, soprattutto nel finale quando si intestardisce in tiri da fuori completamente di misura. Si riscatta parzialmente firmando l’assist per Iannarilli.

Simic 6 - Coinvolto nel black out in occasione della rete di Iemmello, lasciato colpevolmente solo. Per il resto fa il suo dovere mettendo il fisico a disposizione della squadra dando solidità al pacchetto arretrato.

Enrici 6 - Discorso similare a quello fatto per il compagno di reparto. Complessivamente la sua prestazione non è da buttare, Iemmello è un cliente difficile, ma a tratti viene limitato.

Sala 5.5 - Venire a prendere Favasuli non è una missione facile per lui. Cerca di assolverlo mettendo sul rettangolo di gioco le sue prerogative, in avanti è praticamente inoffensivo.

Kumi 5.5 - E’ la mossa a sorpresa di Ballardini, lo schiera dal 1’ minuto ma il centrocampista classe 2004 nato calcisticamente con il Sassuolo fatica ad entrare in partita. Dal 46’ Missori 6 - Tagliato fuori dai blocchi di centrocampisti e difensori del Catanzaro in occasione del gol di Iemmello. Sulla sua zona di competenza mostra vivacità.

Palmiero 6.5 - Cerca di fornire geometrie ed idee al gioco irpino, uno dei pochi dalla cintola in su insieme a Russo a rimanere in campo fino alla fine.

Sounas 6 - Insieme a Biasci dialoga spesso al limite dell’Area giallorossa, gli manca il classico killer instinct, come ad inizio ripresa quando un suo destro viene respinto da Brighenti. Dal 79’ La Borgne s.v

Palumbo 5.5 - Chiamato a fare da raccordo tra centrocampo e attacco spesso rimane imprigionato nella ragnatela costituita dagli avversari, rimanendo ai margini della gara. Dal 63’ Favilli 5 - Si procura il rigore a pochi minuti dal suo ingresso ma lo calcia in malo modo, poco dopo potrebbe sfruttare meglio un cross dalla destra.

Biasci 6.5 - Fra i più vivaci dell’Avellino, tiene spesso in allarme la retroguardia calabrese – soprattutto nel primo tempo- creando pericoli attraverso le sue giocate. Dal 63’ Patierno 5.5 - Non sfrutta al meglio l’occasione offerta da Ballardini che lo mette in cambio per cambiare marcia, mai in grado di saltare l’uomo.

Russo 5.5 - Si fa vedere soltanto attraverso qualche palla inattiva buttata in area e nulla più. Gli spazi sono piuttosto limitati nella retroguardia giallorossa, il movimento non gli porta giovamento

Davide Ballardini 5.5 - Salvato da Iannarilli che toglie le castagne del fuoco alla sua squadra, non convince l'Avellino visto oggi. La squadra va a corrente alternata, si accende ad inizio ripresa per poi spegnersi in maniera repentina sullo 0-1. Dopo il rigore sbagliato - seppur in inferiorità numerica costruisce poco.

CATANZARO

Pigliacelli 6.5 - Doktor Jekyll e mister Hyde, prima ipnotizza dagli undici metri Favilii poi al quinto di recupero si fa sfuggire il colpo di testa del collega Iannarilli vanificando una vittoria che sarebbe potuta essere preziosissima.

Brighenti 5 - Paga una clamorosa ingenuità a metà ripresa, il suo intervento viene su Favilli viene sanzionato, già ammonito lascia il Catanzaro in dieci uomini. Peccato perché fino a quel momento non aveva sfigurato

Antonini 6.5 - Guida il reparto arretrato con maestria chiudendo in maniera efficace tutti gli spazi, anche in dieci non ci sono troppi pericoli prima dell’impensabile e imprevedibile pareggio di Iannarilli

Jack 6 - Fa venire i brividi un suo incredibile errore in avvio di ripresa, per il resto l’ex Spezia difende con ordine presidiando la sua zona in maniera attenta. Dal 88’ Verrengia s.v

Favasuli 7 - Mette sul piatto della bilancia la specialità della casa, ovvero la corsa e il dribbling sui diretti controllori tenendo in costante allarme la difesa dell’Avellino.

Pontisso 6.5 - Dal momento dell’uscita di Petriccione prende per mano la squadra, lo fa uscendo alle distanza mettendo sul rettangolo di gioco precisione, senso della posizione e ordine. Dal 79’ Buglio s.v

Petriccione 6 - La sua partita dura soltanto mezz’ora, poi deve alzare bandiera bianca per infortunio. Dal 31’ Pompetti 6- Prova a dare il suo contributo, lo fa mettendo in campo caratteristiche diverse al compagno ma mette il suo mattoncino fornendo il suo apporto nelle due fasi.

Di Francesco 5.5 - Rispetto al dirimpettaio si fa vedere molto meno, Cancellotti prima e Missori successivamente si mostrano dei clienti particolarmente difficili da superare. Dal 79’ Frosinini 6 - Gara interpretata in chiave esclusivamente difensiva con il Catanzaro in dieci a rintuzzare gli attacchi avversari.

Liberali 5.5 - La sua fantasia e qualità rimane imprigionata in una partita molto bloccata e spezzettata. Non riesce quasi mai ad emergere rimanendo imbrigliato nelle zone centrali del campo.. Dal 79’ Esteves 6 - Fornisce il suo apporto nel convulso finale.

Rispoli 5.5 - Prova qualche sgasata sulla sinistra nel primo tempo senza incidere più di tanto. Perde i duelli con i difensori avversari limitandosi ad un lavoro in fase di non possesso

Iemmello 7 - Uomo squadra, da capitano vero prende per mano la squadra sbloccando la partita siglando un gol tipico di un attaccante di razza. Ci prova in tutti i modi a conservarlo sacrificandosi per i compagni.

Alberto Aquilani 6 - Non è esattamente un periodo fortunato per i giallorossi, il gol di Iannarilli va annoverato agli episodi imponderabili del calcio. Fortemente rimaneggiati i giallorossi ci provano, se la giocano a viso aperto e nella ripresa trovano il vantaggio. Anche in dieci il Catanzaro resiste fino all'incredibile pareggio del portiere avversario.

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