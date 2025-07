Ufficiale Avellino, ecco il 2004 Daffara per la porta: la Juventus mantiene la recompra

Come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane qui su TuttoMercatoWeb.com, la priorità per la porta dell'Avellino era il giovane Giovanni Daffara, in forza alla Juventus Next Gen. Arriva ora l'annuncio del club, che rende noto il fatto di aver assoldato il portiere in prestito con diritto di riscatto, con la Juventus che si è però assicurata un controllo sul giocatore con il diritto al controriscatto.

Il comunicato dell'Avellino

Di seguito il comunicato comparso sul sito del club: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C., a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Daffara.

Nato a Biella il 5 dicembre 2004, il portiere piemontese è cresciuto nelle giovanili del club bianconero con cui ha giocato in tutte le formazioni under e nella Juventus Next Gen. Con quest’ultima, tra i professionisti, ha collezionato 83 presenze divise tra Serie C, playoff di serie C e coppa italia di serie C.

Benvenuto in Irpinia Giovanni!".