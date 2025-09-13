Inter, Chivu: "Bisogna cercare lucidità in momenti cruciali. Prestazione buona"

A margine della sconfitta subita nel finale dall'Inter contro la Juventus, Cristian Chivu ha commentato così il match ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una grande prestazione, nel primo e nel secondo tempo. Dobbiamo capire dei momenti, soprattutto negli ultimi dieci minuti. Bisogna guardare la prestazione, siamo venuti qui per vincere e c'è stata la prestazione: negli ultimi minuti si doveva fare qualcosa di più".

Gli errori individuali hanno pesato.

"Non guardo mai a livello individuale. Dovevamo gestire meglio la palla prima che arrivasse a Dimarco, loro da inizio partita quando erano in difficoltà mandavano la palla in tribuna".

Possiamo confermare di aver ritrovato Calhanoglu?

"Mi prendo la prestazione di tutta la squadra, anche andando sotto. Hakan ha fatto quello che sa fare, tutto quello che sa fare a noi sicuramente serve".

Serve più lucidità: come si allena questo tipo di caratteristica?

"Bisogna essere bravi a capire il momento e quando si possono fare determinate cose. Nella partita, la squadra ha speso tanto per ribaltarla: ci si può allenare e si può lavorare con l'abitudine. Torniamo a casa con il rammarico di non aver vinto la partita".

Tre punti in tre giornate: il percorso può subire?

"Si può guardare la prestazione, anche nel secondo tempo con l'Udinese. Si può cancellare qualcosa accaduta nel passato per riportare serenità e portare a casa il risultato".