Ufficiale Trento, Daniele Riganti nuovo responsabile dell’Area performance e della preparazione atletica

Novità importante nell’organigramma dell’A.C. Trento 1921. Il club gialloblù ha infatti annunciato l’ingresso di Daniele Riganti, che ricoprirà il doppio incarico di responsabile dell’Area performance e di responsabile della preparazione atletica della prima squadra maschile.

Riganti porta con sé un bagaglio di grande esperienza, maturata in piazze calcistiche di rilievo come Palermo, Vicenza, Triestina, Padova e Casertana. Professionista stimato, contribuirà a innalzare ulteriormente il livello tecnico e organizzativo della società, con particolare attenzione alla cura della performance e alla gestione della condizione fisica della squadra.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“A.C. Trento 1921 comunica l’ingresso di Daniele Riganti nell’organigramma societario in qualità di responsabile dell’Area performance e di responsabile della preparazione atletica della prima squadra maschile. Professionista preparato e con una lunga esperienza maturata in diverse realtà calcistiche di rilievo, tra le quali Palermo, Vicenza, Triestina, Padova e Casertana, Riganti porta al Trento competenze di alto livello nella cura della performance e nella gestione della preparazione atletica, rafforzando ulteriormente l’organizzazione tecnica del Club a supporto della Prima Squadra. A.C. Trento 1921 dà il benvenuto a Daniele Riganti e gli augura buon lavoro.”