Juventus, Tudor: "Volevamo vincere. Adzic? Deve continuare a pedalare"

Ci analizza la partita?

"Particolare per tanti gol e tanti cambi di punteggio. Alla fine questo tiro di Adzic ha deciso la partita. Lui è un giocatore forte e avevamo l'idea di farlo giocare. Grande vittoria, perchè è arrivata contro una grande squadra. Prima della partita ho visto troppi giudizi esagerati sull'Inter".

Come mai vi siete abbassati troppo?

"Si poteva fare meglio e volevo pressare più alto e tenere meglio la palla. Però avevamo dei giocatore con delle problematiche post nazionali. Alla prima dopo la sosta non si sta mai benissimo. Noi abbiamo voluto vincere questa partita e i ragazzi hanno sentito di poterla vincere".

Sul tridente Yildiz-David-Openda?

"Nel pre avevamo fatto delle ipotesi. Poi eravamo sotto e volevamo essere offensivi. I cambi sono entrati bene".

Cosa hai detto ad Adzic prima del gol?

"Tira appena prendi la palla, no scherzo (ride ndr). Si è meritato questo perchè ha fatto una grande settimana. Ora deve continuare a pedalare".

Come mai ha scelto Vlahovic?

"Per l'avversario, i piazzati, ma soprattutto per la sua qualità".

Come sta Cabal?

"Un ragazzo eccezionale e siamo contenti che sia tornato. Ha grande energia e qualità. Ora ci darà una mano".

La Juve è una candidata per lo scudetto?

"Per me non cambia nulla. Ci sono tante opinioni e il calcio è bello anche per questo".

Quanti margini di miglioramento ha questa squadra?

"Ci sono sempre margini. Siamo un organismo vivo e non possiamo mai essere gli stessi. Noi abbiamo un buon percorso e questa vittoria ci può dare fiducia e tra due giorni dobbiamo confermarci. Dobbiamo subito andare forte".

