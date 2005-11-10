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Avellino, avanti con Iannarilli: il portiere firma il rinnovo fino al giugno 2028

Avellino, avanti con Iannarilli: il portiere firma il rinnovo fino al giugno 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di Image Sport
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 09:33Serie B

L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Antony Iannarillii.

L’estremo difensore ha rinnovato per un’altra stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028.

Nelle ultime due stagioni ha collezionato in biancoverde 51 presenze mettendo a referto 18 clean sheet e realizzando la storica rete contro il Catanzaro nella passata stagione.

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