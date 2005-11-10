Anguissa in ritiro col Napoli nonostante il contratto in scadenza. Allegri crede in lui
Frank Zambo Anguissa sarà uno dei calciatori che più di altri conquisterà la scena e i riflettori in occasione del ritiro a Dimaro. E non solo per le questioni di campo. Protagonista del Napoli che dal 2023 ha conquistato due scudetti e una Supercoppa italiana, dopo l’infortunio rimediato a novembre con la nazionale qualcosa è cambiato.
Allegri è un estimatore di Anguissa
La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno - sottolinea il Corriere dello Sport - si è arenata e così, in assenza di accelerate e accordi, il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale di prolungamento per un anno fino al 2027. A Napoli sta benissimo, e come lui anche la sua famiglia, ma l’idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito d’entusiasmo. L’arrivo di Allegri, un suo estimatore, potrebbe cambiare le carte: si incontreranno, salteranno insieme a bordo dell’aereo che venerdì porterà il gruppo a Dimaro e gradualmente si conosceranno.
Nell'elenco dei convocati per il Trentino
Per il momento esiste una sola certezza: Anguissa è nell’elenco dei convocati per il Trentino. E come lui anche Lucca e altri elementi con il futuro quantomeno oscurato da un punto interrogativo.