Anguissa in ritiro col Napoli nonostante il contratto in scadenza. Allegri crede in lui

Anguissa è stato al centro del mercato nelle ultime settimane ma ora andrà in ritiro nonostante il contratto in scadenza. Allegri lo aspetta

Frank Zambo Anguissa sarà uno dei calciatori che più di altri conquisterà la scena e i riflettori in occasione del ritiro a Dimaro. E non solo per le questioni di campo. Protagonista del Napoli che dal 2023 ha conquistato due scudetti e una Supercoppa italiana, dopo l’infortunio rimediato a novembre con la nazionale qualcosa è cambiato.

Allegri è un estimatore di Anguissa

La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno - sottolinea il Corriere dello Sport - si è arenata e così, in assenza di accelerate e accordi, il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale di prolungamento per un anno fino al 2027. A Napoli sta benissimo, e come lui anche la sua famiglia, ma l’idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito d’entusiasmo. L’arrivo di Allegri, un suo estimatore, potrebbe cambiare le carte: si incontreranno, salteranno insieme a bordo dell’aereo che venerdì porterà il gruppo a Dimaro e gradualmente si conosceranno.

Nell'elenco dei convocati per il Trentino

Per il momento esiste una sola certezza: Anguissa è nell’elenco dei convocati per il Trentino. E come lui anche Lucca e altri elementi con il futuro quantomeno oscurato da un punto interrogativo.