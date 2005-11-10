Juventus, Kenan Yildiz riparte e vuole superare i problemi al ginocchio. Idea operazione

C’è anche la strada dell’intervento chirurgico, tra quelle che Kenan Yildiz sta valutando per il futuro. Al momento non è un’ipotesi così concreta, ma il fantasista turco non la esclude, dopo una stagione, Mondiale compreso, condizionata dalla tendinopatia rotulea che lo affligge da tempo. E in vista di una stagione molto lunga con la Juventus.

Ne scrive Tuttosport: dopo l’eliminazione della Turchia, Yildiz è tornato in Germania e sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Ratisbona, tra famiglia e amici. Il riposo, però, si accompagna alle terapie già avviate al rientro dagli Stati Uniti. Il programma proseguirà fino al ritorno a Torino, previsto indicativamente per il 20 luglio, quando lo staff medico bianconero effettuerà una nuova valutazione.

A quel punto saranno analizzati soprattutto il livello del dolore e la risposta del ginocchio alla ripresa degli allenamenti. La soluzione più conservativa prevederebbe un avvio graduale, con carichi personalizzati e senza accelerare i tempi. L’alternativa più drastica sarebbe invece l’operazione, scelta che permetterebbe di provare a risolvere definitivamente il problema, ma comporterebbe inevitabilmente uno stop e un ritardo nella preparazione. La decisione sarà presa dal calciatore insieme al suo entourage e alla Juventus. A vent’anni, l’obiettivo è evitare che il fastidio diventi una presenza costante durante l’intera annata.