Baroni: "Dopo il Benevento in A la Reggina è la mia gioia più grande? Se andiamo ai playoff sì"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto il tecnico della Reggina Marco Baroni, che ha commentato il percorso dei suoi partendo dalla sosta forzata imposta dalla Lega B: "Eravamo in fiducia, l’importante sarà ripartire come avevamo finito. Da quando siamo arrivati la media è da playoff, con questo passo saremmo stati a 57 punti, quindi dentro. Ci proviamo, non abbiamo margini di errore e non è impossibile: siamo diventati squadra, trovato equilibrio e compattezza. Non abbiamo un goleador ma tutti sono coinvolti per segnare, questa è stata la vittoria. Se dopo il Benevento in A la Reggina è la mia gioia più grande? Se andiamo ai playoff sì. E siamo convinti di potercela fare, perché finora ce la siamo giocata alla pari con tutti".