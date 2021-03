Bellomo e il Bari: "A gennaio avevo dato la mia disponibilità, ma ora sto bene a Reggio"

Intervistato da Tuttobari.com il centrocampista della Reggina Nicola Bellomo ha parlato del suo momento in Calabria e tornando delle voci che lo volevano vicino al ritorno in biancorosso a gennaio: “Tutto sommato sta andando bene, anche se le aspettative per quanto concerne la squadra erano decisamente più alte perché venivamo da una grande stagione e quindi volevamo provare a fare il doppio salto. Ma le cose non sono andate come volevamo, a gennaio però abbiamo rimediato e adesso stiamo cercando di ottenere la salvezza il prima possibile per poi eventualmente provare ad ottenere qualcosa in più. Io al Bari? Un contatto c’è stato a gennaio, mi avevano chiesto che intenzioni avessi e io avevo dato la mia disponibilità perché a Reggio le cose non andavano bene, poi la trattativa è saltata e sono rimasto qui. Sarei andato via solo per il Bari, ma ora penso solo alla Reggina perché nel frattempo le cose sono cambiate. Qui ho trovato la mia dimensione e sia la società sia la piazza non mi fanno mancare nulla. - conclude Bellomo parlando del cugino Pietro Cianci - Sono davvero felice per lui, aveva una grande voglia di vestire la maglia del Bari perché è un tifosissimo della squadra. Abbiamo anche parlato della possibilità di giocare assieme, sarebbe stata la prima volta per di più con la maglia della nostra città. Era qualcosa che ci motivava tantissimo e poi lui sognava già i miei assist”.