Benevento, ag. Salvemini: "Senza l'infortunio sarebbe arrivato a 20 gol"

La cavalcata del Benevento verso la Serie B porta la firma pesante di Francesco Salvemini, protagonista assoluto di un’annata vissuta da leader tra gol decisivi e una crescita costante, nonostante un infortunio che ne abbia temporaneamente rallentato il rendimento.

A raccontare il percorso dell’attaccante è il suo agente Bruno Di Napoli, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto dal giocatore e la scelta convinta di restare in giallorosso: “La vittoria del campionato è il coronamento di tutto. Francesco lo meritava. In estate aveva diverse offerte anche dalla Serie B, ma ha scelto il Benevento per la sua ambizione”.

Una decisione che si è rivelata vincente, con Salvemini diventato punto di riferimento offensivo della squadra, capace di incidere nei momenti chiave della stagione. “Senza l’infortunio avrebbe potuto raggiungere quota 20 gol”, ha aggiunto l’agente, evidenziando la continuità di rendimento dell’attaccante.

Fondamentale anche il rapporto con il tecnico Antonio Floro Flores, considerato decisivo nella crescita del gruppo e nella valorizzazione del centravanti.

Ora per Salvemini si apre la sfida della Serie B, un salto di categoria che rappresenta un nuovo banco di prova. “Arriva con la maturità giusta e la voglia di non essere una comparsa”, ha concluso Di Napoli. Un messaggio chiaro: il bomber è pronto a giocarsi le sue carte anche nel calcio dei grandi.