Brescia-Chievo, le formazioni ufficiali: Ayé in tandem con Donnarumma, 4-4-2 per i clivensi

Chievo in campo tra pochi minuti a Brescia per tentare l'attracco al secondo posto in solitaria. Aglietti sceglie il 4-4-2 come abito tattico per la sua squadra, Pep Clotet risponde con Labojko a supporto di Ayé e Donnarumma. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

BRESCIA (4-2-3-1): Joronen; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Labojko, Bjarnason; Jagiello; Ayé, Donnarumma. Allenatore: Pep Clotet.

CHIEVO (4-4-2): Semper, Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali; Bertagnoli, Palmiero, Obi, Garritano; Djordjevic, Margiotta. Allenatore: Alfredo Aglietti.