Brescia, Clotet esulta ma non troppo: "Tre punti importanti, ma non abbiamo ancora fatto niente"

Il tecnico del Brescia Pep Clotet affida ai social la propria felicità per la prima vittoria conquistata sulla panchina del Brescia che porta a tre la striscia di risultati positivi colti dall'allenatore dal suo arrivo in panchina: "Ogni partita in questa competizione è una battaglia, solo mettendo tutto in campo puoi vincere. Oggi (Ieri NdR) portiamo a casa 3 punti importanti perché i giocatori lo hanno fatto, ma non abbiamo ancora ottenuto niente. - conclude lo spagnolo su Instagram - Dobbiamo continuare a dare il massimo, sempre. Forza Brescia!!!"