Brescia, Clotet: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Futuro a Brescia? Prossima settimana parleremo"

vedi letture

Pep Clotet, tecnico del Brescia, ha commentato la sconfitta e l'eliminazione dai play off promozione per mano del Cittadella: "Purtroppo il risultato non è stato buono e non ci ha permesso di continuare a sognare, però non ho rimorsi di alcun tipo. Abbiamo vinto diverse finali ultimamente e i giocatori hanno dato tutto. Siamo tristi ma devo riconoscere che la squadra ha dato tutto".

La scelta di Labojko mezzala?

"Ho molta fiducia in Labojko, ma ovviamente è più play. Nella stessa posizione ci mancava Ndoj e certamente è stato un handicap, ma sono cose che succedono nel calcio. Purtroppo ci sono mancate delle soluzioni in mezzo al campo e siamo praticamente rimasti senza sostituzioni. Ad un certo punto abbiamo giocato con una linea a quattro e qualcuno dei nostri ha dovuto estendere il raggio d'azione. Tutti però hanno fatto una buona partita".

Forse vi è mancata un po' di condizione fisica?

"Sono contento perché abbiamo giocato tante partite ravvicinate e non era semplice. Il Cittadella ha fatto un solo tiro in porta, la palla non è voluta entrare e, ripeto, sono orgoglioso dei miei giocatori"

Il Cittadella è più forte di questo Brescia?

"Le cose vanno dimostrate in campo. Il Cittadella ha giocato col Brescia tre volte e noi non abbiamo mai vinto. È una squadra esperta che ha esperienza nei playoff e ha saputo gestire la partita. Giocare ogni tre giorni non è stato facile".

Ha novità sul suo futuro? Rimarrà a Brescia?

"Mi sono sempre sentito bene in questi mesi, sempre sostenuto e ringrazio certamente i tifosi per l'affetto. Sono orgoglioso di essere l'allenatore del Brescia e dalla prossima settimana ci sarà modo di parlare di tutto e del futuro. Quando sapremo qualcosa la comunicheremo".