Brescia, Clotet: "SPAL da Serie A. Noi dobbiamo migliorare nel chiudere le partite"

Sfida fra le mura amiche per il Brescia di Pep Clotet. Avversario di turno la SPAL della quale ha parlato lo stesso tecnico catalano in conferenza stampa: “Molte partite di quest’anno sono state “chiave” per evitare di restare in lotta salvezza, è importante che noi scendiamo in campo con la giusta mentalità su cui abbiamo lavorato molto e continuare a cercare punti partita per partita. Capita che anche giocando bene non ottieni il risultato che meriti. Una volta al mese con il presidente facciamo il punto anche se parliamo quasi tutti i giorni, siamo molto soddisfatti per il lavoro fatto finora ma sappiamo che dobbiamo proseguire su questa strada. Penso che tutte le squadre stiano lavorando molto per arrivare al meglio a questi dieci giorni, non mi preoccupa molto la condizione fisica. Queste due settimane ci hanno permesso di fare una sorta di preparazione e lavorare anche su temi tecnici e tattici. Finora abbiamo mancato solo un po’ nel chiudere le partite, ma tutti hanno lavorato molto bene e devo ringraziare la squadra che ho. Quando sono arrivato anche la salvezza all’ultima giornata era considerata un buon risultato. Quale lo schieramento migliore? Penso sempre che 4 difensori e 3 centrocampisti, con gli altri 3 giocatori davanti, siano lo schieramento migliore. Empoli è stata un’eccezione perché serviva coprire alcune zone del centrocampo, ma cambiare qualcosa non cambia il nostro modo di giocare. La Spal da tutto l’anno lotta per i playoff, è una squadra che ha sia esperienza sia qualità, con aspettative alte. Sono tra i favoriti per la A”.