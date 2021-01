Brescia, per la difesa si segue Regini della Sampdoria. Ma c'è anche la Salernitana

Si profila un duello a due per Vasco Regini difensore in uscita dalla Sampdoria. Il classe ‘90, che può giocare sia da centrale sia da terzino sinistro, piace in particolare a due squadre di Serie B come Brescia e Salernitana che, come riferito da Tuttosport, sono pronte a sfidarsi per averlo con il club lombardo che appare in vantaggio su quello campano.