Brescia-Vicenza 0-3, le pagelle: Da Riva decide il match, troppi errori per Torregrossa

Brescia - Vicenza 0-3

Marcatori: 35’, 57’ Da Riva (V), 45’ Cappelletti (V)

BRESCIA

Joronen 5 - Nel primo tempo si sporca i guanti in poche occasioni, fino al secondo gol non viene impegnato moltissimo. L’uscita sul corner è da matita rossissima.

Mateju 5,5 - Dei tre dietro è uno dei migliori. Non molla fino alla fine, prova a limitare le accelerazioni di Jallow. Partita ordinata, limita come può gli avversari.

Papetti 4,5 - La serata storta inizia sulla finta di Gori, azione da cui parte il primo gol. Male anche sulla seconda rete, Capelletti lo sovrasta.

Mangraviti 5 - Chiude un paio di volte Jalllow, ma Gori è un cliente difficile. Concede troppo, soprattutto nel finale.

Ragusa 5 - Viene chiamato all’ultimo minuto per via della defezione di Sabelli: ci prova in tutti i modi, ma non è mai semplice coprire tutta la faccia. (Dal 60’ Spalek 6 - Buon impatto sul match, dà maggior vigore alla manovra offensiva).

Jagiello 5 - Partita a doppia faccia. Nella prima parte del primo tempo si muove molto bene, tenta anche un paio di incursioni. Poi si spegne, quando l’asticella si alza sbaglia un po’ troppo.

Van de Looi 5,5 - Prima frazione giocata con personalità, nonostante la fisicità messa in campo dagli ospiti. Cala vistosamente sul lungo periodo. (Dal 77’ Labojko s.v.).

Bisoli 6 - Uno dei più propositivi in una partita davvero storta. Sporca le linee di passaggio, ci mette la solita grinta. (Dal 60’ Bjarnason 6 - Buon approccio alla gara, nonostante il nervosismo prova a fare il suo).

Martella 6 - Si propone spesso rispetto a Ragusa, mette in mezzo anche un paio di palloni interessanti. In pochi lo seguono, quando trova spazio prova sempre ad affondare.

Torregrossa 5 - È in serata no, si vede dai primi palloni sbagliati. Manca nell’ultimo passaggio, sbaglia troppe volte la giocata. In una partita simile serve maggior concretezza.

Donnarumma 5 - Stavolta è colpa d’Alfredo, ma il senso è completamente differente dallo striscione esposto qualche mese fa della curva bresciana. Due palloni sprecati, così non va. (Dal 77’ Ayè s.v.).

VICENZA

Grandi 6 - Spettatore non pagante, non compie moltissime parate. Donnarumma da due passi lo grazia, rimedia il clean sheet dopo una chiamata abbastanza dubbia dell’assistente.

Cappelletti 7 - Stacco di testa netto a superare la difesa bresciana. Solo l’azione del gol vale mezzo voto in più. In difesa concede qualcosa, ma nel complesso la prova è più che sufficiente.

Pasini 6,5 - Insieme al compagno di reparto tiene su la linea difensiva, annullando i movimenti delle due punte. Prova di forza, non lascia nulla ai padroni di casa.

Padella 6,5 - Bene soprattutto in lettura, calamita tutti i palloni alti che piovono dalle sue parti. Solidità e tante giocate in anticipo, dalle sue parti non si passa.

Barlocco 6 - Meno brillante rispetto ai colleghi, rischia su un paio di passaggi. Col punteggio in cassaforte gestisce con meno ansia.

Rigoni 6,5 - La maggior parte dei palloni passano dai suoi piedi. Bene in fase d’impostazione, gioca d’esperienza quanto aumenta il ritmo del palleggio.

Da Riva 8 - Forse sente parecchio il suo passato bergamasco. Mette in pratica il manuale del buon centrocampista: inserimento coi tempi corretti sul primo gol, accompagna l’azione e conclude a rete sul contropiede che chiude praticamente il match. (Dall’88’ Tronchin s.v.).

Cinelli 6,5 - Da calcio inglese. Un paio di sportellate quando si incattivisce il match, annulla in due occasioni le giocate di Torregrossa. (Dal 71’ Zonta 6 - Si mette in mediana e fa il suo, giocando con ordine e senza strafare).

Giacomelli 6,5 - Tra le linee rischia spesso la giocata, ma conta la sostanza. Gran palla in profondità per Da Riva, contropiede gestito perfettamente. (Dall’80' Mancini s.v.).

Gori 7 - Prima punta per modo di dire. Scalcia e lotta, ma quando serve il fioretto non si tira indietro. Gran finta sul primo gol, mette in difficoltà tutta la difesa biancoblù. (Dall’80' Scoppa s.v.).

Jallow 6 - Quando parte in velocità fa sempre male, suona la carica dopo pochi minuti con un tiro dal limite. Tanto sacrificio, aiuta anche in difesa. (Dal 70’ Guerra 6 - Appena entrato si fa sentire, tiene un paio di palloni che permettono alla squadra ospite gestire il triplo vantaggio).