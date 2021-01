Caccia al goleador in Serie B: fra giovani in rampa di lancio ed esperti dal sicuro affidamento

È aperta la caccia all'attaccante, almeno in Serie B, con tutte le squadre che in un modo o nell'altro cercano un rinforzo in avanti per migliorare l'andamento della prima parte di stagione. Il Frosinone si è già mosso prelevando dal Torino Millico e ora cerca un secondo elemento puntando uno fra Petrelli (della Juve U23 e in procinto di passare al Genoa), Tumminello (Atalanta) e Di Gaudio (Hellas Verona). In uscita invece ci sono sempre Ardemagni, accostato con insistenza alla Virtus Entella, e Dionisi su cui gli interessi sono molteplici: si va dall'Ascoli al Pescara passando per ChievoVerona e Salernitana.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport facendo il punto sulle varie voci di questi giorni: il Monza tratta Federico Ricci del Sassuolo, con Edera del Torino e Falco del Lecce in seconda battuta per il ruolo di vice Boateng nel tridente. La SPAL sonda Odgaard, di ritorno a Sassuolo dal Lugano, e sogna Galabinov dello Spezia con Sebastiano Esposito pronto a fare le valigie e trasferirsi a Pescara, che però non è l'unica sulle sue tracce. Gli abruzzesi cercano però anche Ceravolo e Ciofani della Cremonese e potrebbero provare a riportare in Italia Iemmello, ora al Las Palmas. I grigiorossi guardano ai giovani per sostituire uno dei due esperti attaccanti: da Cerri del Cagliari a Colombo del Milan i nomi non mancano compresi quelli di Riviere del Crotone e Moncini del Benevento.