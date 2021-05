Caracciolo: "Serie B sempre più competitiva, ma il Pisa può ambire a traguardi importanti"

Intervistato da Pisa Tv il difensore nerazzurro Antonio Caracciolo ha parlato della propria esperienza con il club toscano e guardato alla prossima stagione di Serie B: “Quando sono arrivato il Pisa era a tre punti dai play out e abbiamo sfiorato i play off con la classifica avulsa che ci ha penalizzato. Quest’anno speravamo di entrarci e ci siamo andati vicino anche se le aspettative erano altre. Come squadra potevamo benissimo essere lassù, ma dovevamo fare qualcosa di più e ora vediamo cosa succederà l’anno prossimo. Questo campionato sta diventando sempre più competitivo, quest’anno con Empoli, Lecce e Monza, il prossimo con l’arrivo del Parma e poi di Perugia, Ternana e Como che sono realtà importanti. Ma il Pisa può ambire a qualcosa di più importante di quanto raccolto in questi due anni. - continua Caracciolo parlando dei tifosi – Purtroppo finora ho potuto giocare solo quattro gare in casa con lo stadio aperto e sono certo che sia una grande perdita per noi non avere i tifosi al nostro fianco. Senza pubblico è stato tutto un po’ più passivo, a volte anche dalla TV sembra un’amichevole la partita. Con l’aiuto dei tifosi le cose cambieranno”.